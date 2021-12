Joaca pe ecran, la volan. SUA începe o mega-anchetă la Tesla Agenția pentru securitate rutiera din SUA (NHTSA) a declarat ca a deschis o ancheta privind siguranța a 580.000 de modele Tesla vandute inainte de 2017, dupa decizia producatorului auto de a permite șoferilor sa se joace pe ecranul tactil din tabloul de bord in timp ce mașina ruleaza. Modelele vizate sunt Model 3, S, X […] The post Joaca pe ecran, la volan. SUA incepe o mega-ancheta la Tesla first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

