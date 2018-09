Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul francez al celor de la Sepsi, Ibrahima Tandia (25 de ani) a avut un prim sezon bun in tricoul lui Sepsi, marcand de cinci ori in 17 partide, la care se mai adauga un gol si doua pase decisive in cele sapte partide ale acestui sezon. Jucatorul din ”Hexagon” marturiseste...

- Manchester United a tras aer in piept in acest weekend, dupa o victorie cu 2-0 pe terenul lui Burnley. Trupa lui Jose Mourinho a ratat și un penalty, prin Paul Pogba, in minutul 69, iar camerele nu l-au surprins pe portughez chiar incantat de elevul care ii da cele mai multe batai de cap. ...

- Paul Pogba (25 de ani) are parte de o perioada agitata la Manchester United, dupa ce a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei, scrie Mediafax.Francezul are o relatie rece cu antrenorul Jose Mourinho, iar agentul sau, Mino Raiola, pregateste un transfer-bomba in iarna. Mijlocasul a fost…

- Agentul Mino Raiola l-a atacat dur pe Paul Scholes, fost legendar mijlocaș al lui Manchester United, care il criticase pe Paul Pogba dupa evoluția slaba din meciul cu Brighton, pierdut de United cu 3-2. Jose Mourinho e in centrul vartejului la Manchester United și ploua cu critici din toate parțile…

- Vedeta celor de la Manchester United, Anthony Martial, a fost invoit de tehnicianul Jose Mourinho pentru a pleca din cantonament cateva zile. Atacantul francez a devenit tata pentru a doua oara, iar Martial a plecat din America pentru a fi alaturi de familia sa.

- Dupa ce au realizat poate cel mai neasteptat transfer al verii prin cumpararea lui Cristiano Ronaldo (33 de ani) de la Real Madrid cu 105 milioane de euro, Juventus vrea sa il readuca in echipa pe Paul Pogba (25 de ani), potrivit Corriere dello Sport preluat de mediafax. Francezul a plecat…

- Jose Mourinho, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester United si al lui Paul Pogba, este convins ca mijlocasul sau are "un viitor stralucit" la echipa Frantei dupa ce a cucerit titlul de campion mondial, sperand ca el a "inteles de ce a fost atat de bun" in Rusia, informeaza AFP. "Sa devina…