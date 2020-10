Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depasit 3,11 inca de duminica. Pe de alta parte, Grupul de Comuncare Strategica a raportat un coeficient de infectare de 2.69. Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a iesit public…

- Ministrul Educatiei a solicitat aceasta intalnire pentru a cere autoritatilor ca in aceasta perioada sa se pregateasca pentru posibilitatea intrari scolilor in scenariul rosu. „Noi am luat in calcul toate variantele posibile in asa fel incat sa nu fie pusi in pericol elevii si profesorii. Prin urmare,…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat miercuri ca se poate ajunge la carantinarea cate unui sector din București, daca evoluția pandemiei o va impune. “Se poate ajunge la carantina intr-un sector. Carantinarea sectoarelor e posibila. Este mai dificil, dar daca se impune vom face acest lucru.…

- Cea mai tanara victima a COVID-19 din Romania, care a murit in ultimele 24 de ore, este o persoana in varsta de 18 ani, ce suferea și de comorbiditați, a anunțat luni Grupul de Comunicare Strategica. Grupul de Comunicare Strategica nu a oferit și alte informații despre cel mai tanar roman ucis de COVID-19.…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat la Digi24 ca numarul mare de cazuri inregistrate in București este cauzat de faptul ca in Capitala se fac in media 18.000 de teste pe zi, iar aici sunt testate și persoane din alte județe. Prefectul a spus ca totuși Bucureștiul este in zona verde. „In…

- Dupa aproape o luna de cifre de peste 1.200 de noi cazuri de infectari confirmate zilnic, marți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.014 noi persoane infectate. O cifra ca aceasta nu a mai fost comunicata din 21 iulie, deci de aproape o luna. Potrivit…

- Curtea Constituționala a Germaniei a decis ca modul in care poliția acceseaza, in prezent, datele cu caracter personal de la utilizatorii de telefon și internet este neconstituțional. Doua grupuri, unul cu peste 6.000 de susținatori, au afirmat ca drepturile lor au fost incalcate. Decizia de vineri…

