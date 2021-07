Cu mai putin de o saptamana inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, organizatorii au anuntat, sambata, un prim caz de infectare cu Covid-19 in Satul Olimpic. Organizatorii nu au precizat daca este vorba de un sportiv, un membru al stafului sau din care delegatie face parte. Insa, potrivit postului japonez Asahi TV, ar fi vorba de un membru al delegatiei Nigeriei, in varsta de 60 de ani. Desi nu a prezentat simptome, acesta ar fi fost transportat la spital, din cauza varstei. “Aceasta persoane a fost testata pozitiv in sat, nu stim daca este vaccinata sau nu”, a declarat Toshiro Muto,…