- Sportiva Ana Maria Popescu a fost invinsa in finala la spada si a ramas cu medalia de argint. Este prima medalie pentru Romania la JO de la Tokyo, anunța news.ro. Popescu a fost invinsa in finala de sportiva chineza Yiwen Sun, scor 11-10, cu tusa de aur. La Tokyo, Ana a trecut de Tikanah Abdul Rahman,…

- Scrimera Ana-Maria Popescu va aduce Romaniei prima medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce s-a calificat in finala probei individuale de spada, sambata, prin victoria cu scorul de 15-11 in semifinala cu Katrina Lehis (Estonia). Ana-Maria Popescu, vicecampioana olimpica in 2008…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu s-a calificat, sambata, in finala probei individuale feminine de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a dispus de Katrina Lehis (Estonia), cu 15-8. „Cat de ușoara este scrima atunci cand faci ce trebuie”, a spus Popescu la finalul partidei. Ana-Maria Popescu,…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu s-a calificat, sambata, in semifinalele probei individuale feminine de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a dispus de Julia Beljajeva (Estonia), cu 15-8. Ana-Maria Popescu, vicecampioana olimpica la individual in 2008, la Beijing, si campioana olimpica…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu s-a calificat, sambata, in sferturile probei individuale de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar in aceasta faza o va intalni pe estoniana Julia Beljajeva. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Popescu (CSA Steaua), medaliata cu aur la JO de la Rio, in 2016,…

