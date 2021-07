JO Tokyo 2020: Popovici și Glință, în finale la înot 200 m liber respectiv 100 m spate Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta (foto) s-au calificat luni in finala probelor de 200 m liber respectiv 100 m spate din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. In prima semifinala disputata la 200 m liber, la Tokyo Aquatics Centre, David Popovici s-a clasat pe locul doi cu 1min45sec68/100, fiind depasit doar de rusul Martin Maliutin – 1min45sec45/100. David Popovici a acces in prima finala programata marti dimineata la Tokyo cu al saptelea timp al semifinalelor. La 100 m spate, Robert Glinta a avut o evolutie mult mai buna ca in serii si cu timpul de 53sec20/100, cu 47/100 mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

