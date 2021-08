JO Tokyo 2020 se afla in centrul unui scandal politic. Ce s-a intamplat? Zhong Tianshi si Bao Shanju, doua cicliste din China care au cucerit aurul in proba pe echipe, au urcat pe podium avand insigne cu dictatorul Mao Zedong, deși Comitetul Olimpic a explicat clar ca sunt interzise mesajele politice la festivitațile de premiere. […] The post JO Tokyo 2020, in centrul unui scandal politic: chinezoaicele au promovat portretul „celui mai mare criminal in masa din istorie” first appeared on Ziarul National .