Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat medalia de aur pentru Romania, la proba de dublu vasle feminin, dupa o cursa pe care au controlat-o detașat de la start la finiș Noua Zeelanda a terminat pe locul 2, in timp ce Olanda a luat medalia de bronz. In finala B a probei de patru rame feminin (W4-), Madalina Hegheș, Roxana Anghel, Elena Logofatu și Cristina Popescu au terminat pe locul 3. Astfel, la general, romancele au incheiat proba pe locul 9.