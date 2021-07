JO: Start bun pentru canotajul românesc! Ancuța Bodnar și Simona Radiș au caștigat la pas seria de calificare la dublu vasle și au confirmat ca sunt mari favorite la caștigarea unei medalii la Tokyo 2020. Concursurile olimpice de canotaj au inceput cat se poate de bine pentru delegația Romaniei, care a avut doua echipaje in prima zi, ambele la dublu vasle. Ochii au fost in principal pe Ancuța Bodnar și Simona Radiș, campioanele europene en-titre, vazute printre marile favorite la caștigarea medaliei de aur. Reprezentantele Romaniei au facut o cursa perfecta, fara emoții, iar la final au caștigat detașat. Ele au inregistrat la un avans… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal Under 23 a Romaniei a invins, joi, cu scorul de 1-0, formația similara a Hondurasului, intr-un meci din grupa B a turneului olimpic de la Tokyo. Tricolorii și-au adjudecat victoria, in urma autogolului semnat de Oliva, in minutul 45+1. In celalalt joc din grupa, Noua Zeelanda a trecut,…

- Primele intreceri sportive la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) vor avea loc miercuri, 21 iulie, cand sunt programate meciuri in turneul feminin de fotbal, precum si in cel de softball. Programul intrecerilor de miercuri (ora Romaniei): FOTBAL FEMININ 10:30 (Sapporo Dome) - Grupa E:…

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat, joi seara, ca refuzul jucatoarelor romane de tenis de a participa in proba de simplu la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) este un comportament de neacceptat. "Nu as comenta nici ca vicepresedinte al COSR, nici ca…

- Franta si Rusia, la feminin, respectiv Irlanda, la masculin, au prins ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa disputarea ultimului turneu de calificare olimpica de la Monaco, noteaza AFP, potrivit Agerpres. In turneul feminin, in semifinale, Rusia a invins…

- Secretarul general al Federatiei Romane de Canotaj, Sandu Pop, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca succesul reprezentat de calificarea a 36 de sportivi la Jocurile Olimpice reconfirma pozitia canotajului romanesc in elita mondiala. In cadrul evenimentului organizat cu ocazia calificarilor…

- Naționala Romaniei se pregatește de Jocurile Olimpice, dar selecționata care va fi condusa de Mirel Radoi ar urma sa nu poata conta pe fotbaliștii de la FCSB. „Tricolorii” au fost repartizați in grupa B, alaturi de Coreea de Sud, Honduras și Noua Zeelanda.Pe lista largita convocata de Mirel Radoi, care…

- „Dezbaterea Zilei” de astazi: Ar trebui cluburile sa lase jucatorii sa participe la Jocurile Olimpice din aceasta vara? Romania este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, dar naționala condusa de Mirel Radoi poate fi vaduvita de cei mai buni jucatori. „Tricolorii” le vor intalni…

- Discuția despre cine va fi portdrapelul României a nascut controverse în ultimii ani, fiind multe voci care susțin ca Simona Halep (în cazul în care va participa la Tokyo) nu ar merita acest lucru. Pe lista contestatarilor s-a trecut recent și o fosta mare înotatoare a…