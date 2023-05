Stiri pe aceeasi tema

- Marian Mexicanu este unul dintre cei mai cunoscuți și indragiți acordioniști din țara noastra care, de-a lungul anilor, a reușit sa caștige admirația multor persoane. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat ce a facut acordeonistul…

- Avem imagini rare și de senzație cu Sorana Cirstea, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze cu adevarat rare. Frumoasa tenismena și-a scos bijuteria pe patru roți la plimbare, iar paparazzii noștri…

- In plina zi, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au petrecut timp de calitate impreuna. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au vazut pe aceștia pe strazile din București. Cei doi indragostiți sunt foarte fericiți impreuna, asta dupa ce s-au…

- Dragoș Caliminte nu trece printr-o perioada tocmai buna, iar paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și l-au surprins pe iubitul lui Alice Peneaca intr-o ipostaza nemaivazuta. Iata imaginile!

- Fostele iubiri, pentru unii, nu sunt doar amintiri! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins-o pe Oana Marica in compania unor prieteni, printre care și fostul ei iubit, Renert Gad. Cum l-a provocat frumoasa șatena pe medicul estetician.…

- Raluka pune mancarea pe primul loc! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe artista in timp ce a ieșit intr-un centru comercial din Capitala pentru a lua pranzul. Avem dovada ca nimeni și nimic nu ii sta in cale fostei caștigatoare de la Asia Express…

- Iulian Miu reușește sa imbine utilul cu placutul chiar și atunci cand iese la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a mers intr-un supermarket sa iși ia ceva de mancare, iar mai apoi s-a plimbat prin magazinele…

- Iubita lui Ovidiu Lipan Țandarica e, cu siguranța, cea mai fericita femeie. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp ce au mers la cumparaturi. Avem dovada clara ca celebrul baterist are mare rabdare atunci cand iese in mall.