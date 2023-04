Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- Alex, fostul concurent al seznului 7 Mireasa, a avut o intervenție telefonica in emisia live de pe 27 martie 2023. El și Irina au spus ca nu mai formeaza un cuplu și ca și-au urat sa fie fericiți.

- Desparțire șoc in Romania! Viorel și Vulpița nu mai formeaza un cuplu, dupa ani intregi de casatorie. Anunțul a fost facut chiar de Viorel, care a spus ca el este cel care a ramas cu cei doi copii pe care ii au impreuna.

- In ianuarie 2022, Mason Greenwood (21 de ani), fotbalist la Manchester United, a fost arestat, fiind acuzat de agresiune și tentativa de viol de cea care ii era iubita atunci. Luna trecuta, Greenwood a scapat insa de acuzațiile de viol și violența domestica din partea lui Harriet Robson (23 de ani).…

- Andreea Marin si Adrian Ionut Brancoveanu formeaza un cuplu de mai bine de cinci ani. Aceasta este de nerecunoscut de cand l-a cunoscut pe partnerul sau si de cand petrec mai mult timp impreuna. Andreea Marin si Adrian Ionut Brancoveanu formeaza un cuplu de mai bine de cinci ani, iar acesta o rasfata…

- Dupa o saptamana in care Mihai și Hatice s-au comportat ca un cuplu, așa cum a descris Simona Gherghe situația, a venit și mult așteptatul sarut. In ultimul minut al galei de vineri, 17 februarie 2023, Mihai și Hatice s-au sarutat.

- In ediția din data de 2 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Bogdan și Irina vorbesc despre apropierea dintre ei. Bogdan le spune baieților ca simte cum totul se intampla prea rapid, dar Irina este de alta parere: Cred ca s-a aprins inițial, dar apoi s-a stins.

- Prima petrecere din casa Mireasa sezonul 7 a avut parte și de primul sarut cu Dima și Sabrina protagoniști. In emsia live de Mireasa de pe 30 ianuarie 2023 Simona Gherghe i-a intrebat pe cei doi daca formeaza un cuplu.