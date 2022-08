Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Juno au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de 4 ani și jumatate. Cei doi s-a desparțit in urma cu 5 luni, insa nimeni nu a știut asta. Artista a facut primele declarații in cadrul podcastului lui Radu Țibulca. „Nu cred ca o sa mai am o iubire atat de intensa cum am avut-o cu Juno. Nu știu…

- Vladuța Lupau se muta in casa noua alaturi de soțul ei și de fiul lor. Interpreta de muzica populara a aratat fanilor primele imagini din vila in care vor locui in curand.In urma cu cateva saptamani, Vladuța Lupau a devenit mama pentru prima data. Artista este foarte fericita de cand a venit pe lume…

- Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, a dat primele declarații despre starea de sanatate a celebrului manelist. Aceasta a oferit o reacție succinta, insa mesajul sau a fost unul de impact: „Romania ar trebui sa se roage pentru Florin”. Sotia lui Florin Salam, primele declaratii despre starea manelistului.…

- Barbatul care si-a macelarit familia in Brașov a ajuns miercuri in fata judecatorilor care au decis arestarea "criminalului cu ciocan" pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Vladuța Lupau a adus pe lume primul ei copil weekend-ul trecut, iar in urma cu puțin timp le-a aratat deja fanilor ei un tablou de familie emoționant, in noua formula de trei. Artista a publicat primele imagini in care apare alaturi de soțul ei și fiul lor nou-nascut, in mediul online.

- Vasile Șeicaru a trecut printr-o operație in luna mai a acestui an, insa abia acum cantarețul a ales sa vorbeasca despre ce s-a intamplat. El a marturisit la Antena Stars ca avea dureri puternice de la coloana de foarte mulți ani, dar acum a hotarat sa se opereze. Intervenția a facut loc in Franța.

- Este știrea care a ingrozit Romania! O femeie din Craiova a fost ucisa cu sange rece de fostul soț, iar mai apoi ingropata in curtea casei unde locuia. Criminalul a mințit pe toata lumea ca a plecat in Italia și a continuat sa se foloseasca de telefonul ei pentru a ține legatura cu cei dragi. Iata acum…

- Lupu Rednic a vorbit in exclusivitate pentru Impact.ro despre accidentul in care a fost implicat azi, langa Parcul Herastrau. Mașina lui de 100.000 de euro a ieșit destul de avariata. „Eram singur și am facut o manevra ușoara de evitare a unei alte mașini, ce venea din fața. Nu am nimic, doar niște…