Astazi, pe 27 iulie, delegația Romaniei a avut primii sportivi in acțiune la proba de canotaj de la Jocurile Olimpice de vara Paris 2024. Inaintea lor, Mihai Chiruța a concurat la simplu vasle, calificandu-se in sferturile de finala, iar Andrei Muntean a participat la gimnastica artistica, la paralele, obținand 14,366 puncte. Marian Florian Enache și […]