Stiri pe aceeasi tema

- Laura Ilie a ratat, sambata, in mod dramatic finala probei de pușca 10 m aer comprimat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva, care ar fi avut nevoie doar de cinci zecimi ca sa concureze pentru o medalie olimpica, a declarat duminica, in exclusivitate pentru GSP.ro, ca sportivele care s-au calificat…

- La o zi dupa ce a ratat dramatic intrarea in finala probei de pușca 10 m aer comprimat, lipsindu-i doar cinci zecimi sa intre in tura de trageri pentru medalii, Laura Ilie lanseaza un discurs virulent la adresa sportivelor care au terminat pe primele doua locuri, Yang Qian și Anastasia Galașina. Le…

- Sportiva romana Laura Georgeta Ilie s-a clasat pe locul 9 in proba de pusca aer comprimat 10 metri, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ratand finala pentru doar 0,5 puncte. Ilie, dubla campioana europeana (2019, 2020), a totalizat 628 puncte, in timp ce ultima calificata in finala, rusoaica…

- "Este presiune, dar sper sa fie o zi fabuloasa" spune Laura Ilie despre șansele de a caștiga o medalie la Tokyo. Proba de pușca aer comprimat 10 metri este in direct la TVR 1, sambata dimineața.

- Laura Ilie, tripla campioana europeana și fost lider mondial la tir, in proba de pușca aer comprimat 10 metri, ar putea deveni prima sportiva din Team Romania care urca pe podiumul de la Jocurile Olimpice. Pe 24 iulie, tanara de 28 de ani va concura in deschiderea celei mai mari competiții sportive…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni, inaintea summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Bruxelles, ca NATO este "extrem de importanta" pentru interesele americane si a adaugat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa.NATO „permite Americii sa iși desfașoare…

- Romania a cucerit medaliile de bronz in proba feminina pe echipe la pusca aer comprimat 10 metri, marti, la Campionatele Europene de tir sportiv de la Osijek (Croatia). Laura-Georgeta Ilie (626,7 puncte), Roxana Sidi (626 puncte) si Eliza Alexandra Molnar (618,8 puncte) au prins in extremis…

- Romania a cucerit medaliile de bronz in proba feminina pe echipe la pusca aer comprimat 10 metri, marti, la Campionatele Europene de tir sportiv de la Osijek (Croatia). Laura-Georgeta Ilie (626,7 puncte), Roxana Sidi (626 puncte) si Eliza Alexandra Molnar (618,8 puncte)…