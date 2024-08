Stiri pe aceeasi tema

- Meciul tensionat dintre Romania – Olanda a fost marcat de controverse legate de deciziile arbitrului Felix Zwayer și ale echipei sale, criticate pentru presupusa favorizare a Olandei. Incidentele, inclusiv un fault brutal asupra lui Mogoș nepedepsit de roșu și un fault controversat acordat in favoarea…

- Marți, Romania se confrunta cu Țarile de Jos in optimile de finala ale EURO 2024, meciul avand loc la Munchen. Suporterii romani sunt așteptați incepand cu ora 13:00 la cornerul dedicat Romaniei in Fan Zone-ul din Olympia Park, unde vor fi organizate diverse activitați, inclusiv premii, sesiuni de autografe…

- Remiza dintre Romania si Slovacia a convenit ambelor echipe, au scris jurnalistii de la BFMTV, in timp ce lequipe.fr a apreciat ca penaltiul tricolorilor a fost generos acordat de germanul Daniel Siebert. „In ultimul meci din Grupa E, dintre Slovacia si Romania (1-1), nu s-a inregistrat niciun invingator,…

- Marcel Ciolacu este alaturi Romania la Euro 2024. Premierul este unul dintre cei mai puternici susținatori ai echipei naționale și este prezent, trup și suflet, in tribuna. Participa și azi la meciul cu Slovacia și a plecat chiar in aceasta dimineața spre teren. Marcel Ciolacu susține Romania la Frankfurt…

- Presa din Franța, una dintre cele mai acide din lume, nu ne-a menajat in ultimii ani, ironizandu-ne și satirizandu-ne ori de cate ori a avut ocazia. Pana la meciul de aseara. Chiar daca a suferit o infrangere cu 0-2 in fața Belgiei sambata, pe Rhein Energie Stadion din Koln, Romania se menține in fruntea…

- Romania a pierdut cu Belgia, scor 0-2, dar calculele la calificarea in optimile EURO 2024 raman destul de simple. Am ramas pe primul loc in gupa și, daca nu pierdem cu Slovacia, suntem aproape siguri de calificare in faza urmatoare. Meciul decisiv al Romaniei, cel cu Slovacia, are loc pe 26 iunie, ora…

- Cum a fost surprinsa Laura Codruța Kovesi inainte de meciul Romania – Belgia. Apariția fostului procuror-șef al DNA a fost una de senzație, care a impresionat pe toata lumea. Care este detaliul cu care a atras tuturor atenția și ce mesaj are pentru tricolori. Laura Codruța Kovesi susține Romania la…

- Meciul de fotbal de sambata de la Campionatul European dintre Romania și Belgia va fi capital pentru ambele echipe și, deja, o mare personalitate europeana și-a anunțat prezența pe stadionul din Koln. Regele Filip al Begiei a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presa al Palatul Regal, ca va…