JO Paris 2024: România a început bine și avem speranțe Ziua de sambata a adus evenimente unul și unul la Paris, intr-o zi in care au avut loc probe la nu mai puțin de 24 de discipline și la capatul careia s-au acordat primele 14 seturi de medalii. Romanii au intrat și ei in competiție, iar ziua a fost buna pentru cei care ne-au reprezentat […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

