JO Paris 2024: Hai, David! Hai cu medalia de aur!

Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici s-a declarat multumit ca s-a calificat in finala la 200 metri liber cu cel mai bun timp din semifinale, duminica, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit Agerpres.'Sunt foarte multumit, pentru ca singurul obiectiv pe care il aveam de indeplinit astazi era sa ma calific…

- Inotatorul roman David Popovici s-a declarat multumit ca s-a calificat in finala la 200 metri liber cu cel mai bun timp din semifinale, duminica, la Jocurile Olimpice de la Paris. „Sunt foarte multumit, pentru ca singurul obiectiv pe care il aveam de indeplinit astazi era sa ma calific pentru urmatoarea…

- Szocs Bernadette și Ovidiu Ionescu au pierdut duminica, 28 iulie, la Jocurile Olimpice de la Paris, in patru seturi, scor 0-4, meciul contra sportivilor Jonghoon Lim / Yubin Shin (Coreea de Sud), in sferturile de finala ale intrecerilor olimpice de dublu mixt. Potrivit informațiilor furnizate pe pagina…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in semifinalele probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din serii, 1 min 45 sec 65/100. Popovici l-a devansat pe lituanianul Danas Rapsys, cu 26/100. Semifinalele sunt programate tot duminica, de la…

- Inotatorul spaniol Hugo Gonzalez (25 de ani) care a concurat in seriile de calificare la 100 de metri spate a punctat ca bazinul olimpic din complexul La Defense, unde a evoluat și David Popovici, nu este regulamentar. Bazinul de inot de la Jocurile Olimpice de la Paris este regulamentar, dar nu are…

- David Popovici (19 ani) va concura in proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice. Prima sa cursa are loc duminica de la ora 12:10, el urmand sa porneasca de pe culoarul al patrulea in ultima serie. ...

- Inotatoarea Rebecca Aimee Diaconescu a obținut un loc de universalitate din partea Federației Internaționale de Inot. Anunțul a fost facut de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe pagina sa de Facebook. Sportiva va concura in proba de 200 m liber. Team Romania are 102 sportivi calificați la Jocurile…

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…