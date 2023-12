Jo Koy va fi gazda premiilor Globul de Aur din 2024

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca gruparea militanta palestiniana Hamas nu este o organizație terorista, ci un grup de eliberare care lupta pentru a-și proteja pamantul. Erdogan a spus ca Israelul a profitat de bunele intenții ale Turc

- Politia Romana a anuntat, vineri, ca politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu un procuror D.I.I.C.O.T. - S.T. Timisoara, au facut, joi, o perchezitie, in localitatea Costeiu din judetul Timis, la un barbat de 34 de ani, banuit de infiintarea unei culturi de…

- Sambata seara, la Cinema Timiș a rulat comedia romaneasca „Nunta pe bani”. Au fost 96 de minute de umor, presarat cu scene romantice și momente provocatoare, urmate de o sesiune de meet & greet cu o parte dintre actori.

- In ciuda faptului ca au cunoscut faima și sunt unele dintre cele mai celebre vedete de la Hollywood, n-au avut noroc in dragoste. In timp ce unii unii actori și cantareți se bucura de povești de iubire care dureaza de ani de zile, alții incearca din greu sa iși gaseasca sufletul pereche. Click! prezinta…

- DIICOT a trimis in judecata intreaga familie Pascu in legatura cu tragedia de la 2 Mai, in care au murit doi tineri nevinovați. Cei vizați de aceasta acțiune judiciara sunt Vlad Pascu, tanarul care a produs accidentul, și parinții sai, Mihai și Miruna Pascu. Vlad Pascu și mama sa se afla in prezent…

- „Saturday Night Live” se intoarce pe NBC, iar Pete Davidson va gazdui premiera sezonului 49. Dupa ce emisiunea a fost oprita in mai de greva scenariștilor de la Hollywood, SNL va reveni pe 14 octombrie, a anunțat NBC miercuri, transmite Variety.

- Peste 100 de sportivi din intreaga țara au luat startul astazi, la una dintre probele din cadrul Maratonului Rombat. Cei mai mulți, peste 40, s-au inscris la semi-maratonul de 21 de kilometri, care urmeaza, in parte traseul Via Transilvanica. Producatorul de baterii Rombat a organizat astazi un eveniment…