Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi importanta in familia Andrei. Cantareața iubita de intreaga țara iși sarbatorește ziua de naștere, iar soțul ei, prezentatorul Catalin Maruța, i-a facut o urare speciala pe pagina sa de socializare. Artista a implinit varsta de 36 de ani.

- Veta Biriș, dubla aniversare. Artista iși sarbatorește ziua de naștere, dar și 55 de ani de casnicie. Mesajele de felicitare au curs pe paginile ei de socializare. Care a fost mesajul emoționant pe care i l-a transmis una dintre nepoatele ei, dar și ce i-a urat buna ei prietena, Sofia Vicoveanca.

- Zi de sarbatoare in familia lui Mihai Bendeac! Danuț Bendeac iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar actorul nu a putut trece peste aceasta zi speciala, motiv pentru care a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant și o fotografie cu tatal sau. Iata ce i-a transmis juratul de la iUmor!

- Elena Gheorghe este sarbatorita zilei de astazi! Frumoasa artista a implinit 37 de ani, iar vedeta a ales o destinație de vis alaturi de familia ei pentru a sarbatori in aceasta zi speciala. Cantareața a fost cea care le-a transmis un mesaj și fanilor ei de pe rețelele de socializare și le-a mulțumit…

- Marinela Chelaru iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit indragita actrița, dar și cum se simte in urma operației pe care a suferit-o la inima. Vedeta a dezvaluit care este cel mai mare regret pe care il are.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Tzanca Uraganu! Fiica Lambadei și a manelistului iși sarbatorește astazi ziua de naștere, așa ca manelistul este in al noualea cer. Bineințeles, și actuala logodnica a lui Tzanca Uraganu, Alina Stoican, i-a facut o urare fiicei Lambadei. Iata ce a postat bruneta…

- Monica Anghel iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Artista a implinit frumoasa varsta de 51 de ani și a ales sa-și petreaca ziua alaturi de fiul ei, cum face in fiecare an, și familie. Iata ce a declarat cantareața in aceasta zi!