Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Cornea și Marian Enache au cucerit medalia de AUR in proba de dublu vasle! Au pornit tare, pe culoarul 1, și n-au renunțat nicio clipa. Au rezistat incredibil atacurilor perechii din Olanda și au caștigat cu un ecart liniștitor.Canotorii romani Andrei Cornea si Marian Enache au cucerit medaliile…

- Canotorii romani Andrei Cornea si Marian Enache au cucerit medaliile de aur in proba de dublu vasle masculin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa o cursa pe care au condus-o aproape integral. AGERPRES

- Canotoarele romane Ancuta Bodnar si Simona Radis au castigat medaliile de argint in proba de dublu vasle feminin, joi, la Jocurile Olimpice de la Paris. The post Ancuta Bodnar si Simona Radis, argint la dublu vasle feminin appeared first on Cotidianul RO .

- Inca o medalie pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Paris! Ancuta Bodnar și Simona Radis au caștigat aurul olimpic la dublu vasle feminin.Simona Radiș și Ancuța Bodnar au devenit din nou medaliate olimpice in proba de dublu vasle feminin.

- Canotorii romani Andrei Cornea si Marian Enache s-au calificat, marti, in Finala A a probei de dublu vasle masculin la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce s-au clasat pe locul al treilea in prima semifinala. Romanii au fost pe trei la 500 si 1.000 de metri, dar au coborat pe patru la 1.500, reusind…

- Canotorii romani Andrei Cornea si Marian Enache s-au calificat direct in semifinalele probei de dublu vasle masculin, sambata, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce au castigat clar seria a doua, potrivit Agerpres.

- Canotorii romani Andrei Cornea si Marian Enache s-au calificat direct in semifinalele probei de dublu vasle masculin, sambata, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce au castigat clar seria a doua.Finala acestei probe se va desfasura pe 1 august.Sursa preluare foto: news.ro

- Marian Enache (28 de ani) și Andrei Cornea (24 de ani) au adus anul acesta primul titlu european al Romaniei in proba de dublu vasle, reușita care le da șanse la o performanța istorica și la Paris. Romania numara pe doua degete, acum al treilea participarile la Jocurile Olimpice in proba masculina de…