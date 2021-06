Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa isi consolideze relatia cu Groenlanda, in special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken in timpul unei vizite in aceste teritoriu danez din Arctica, adaugand ca Washingtonul nu are insa nicio intentie sa o cumpere, asa cum a…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri ca este timpul ca tarile NATO sa se retraga din Afganistan si ca SUA vor lucra cu aliatii lor pentru o retragere coordonata din tara asiatica, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Noi am atins obiectivele pe care ni le-am fixat. Si acum,…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a avertizat duminica China "tot mai agresiva" impotriva oricarei incercari de a schimba statu-quo-ul in privinta Taiwanului, afirmand ca aceasta ar fi o "grava eroare", noteaza AFP. "Ceea ce vedem si ceea ce ne ingrijoreaza cu adevarat sunt actiuni tot mai…

- Statele Unite au anuntat ca intentioneaza sa discute cu aliatii despre o eventuala boicotare a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing din 2022, in contextul unei cresteri a presiunilor din partea asociatiilor pentru apararea drepturile omului si a politicienilor, informeaza AFP. "Cu…

- „Țarile pot colabora cu China atunci cand este posibil”, a declarat secretarul american de Stat, Antony Blinken, in a doua zi a deplasarii sale in Europa ca ministru de Externe al lui Joe Biden. Washingtonul nu le va cere aliaților sai sa aleaga intre Statele Unite și China, a spus el, in momentul…