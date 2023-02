Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri seara, ca o eventuala decizie a Marii Britanii de a oferi Ucrainei avioane de vanatoare va atrage reactia Rusiei si risca sa genereze consecinte militare pentru Europa si la nivel mondial. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marcel Ciolacu a participat online la reuniunea Internationalei Socialiste si le-a transmis colegilor ca rezolvarea migratiei, a crizei energetice, a crizei de securitate si combaterea populismului sunt jaloane cheie pentru acest an, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Prelungirea impasului in conflictul militar izbucnit prin invazia militara rusa in Ucraina ar fi in avantajul Rusiei, afirma premierul Marii Britanii, Rishi Sunak, justificand in acest fel decizia politica de a accelera livrarile de armament destinate armatei ucrainene, informeaza Mediafax. Fii…

- Contractia economica a Marii Britanii din 2023 va fi aproape la fel de profunda ca cea a Rusiei, activitatile fiind afectate o scadere puternica a nivelului de trai al gospodariilor potrivit asteptarilor economistilor citati de CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Incepand cu 1 ianuarie 2023 Marea Britanie a sistat importul de gaze naturale lichefiate din Rusia, a informat Ministerul de Externe al Marii Britanii. Zilele acestea Londra avertizase ca Marea Britanie va renunța complet la livrarile de gaze naturale lichefiate din Rusia. Fii la curent cu…

- Federatia Britanica de Tenis (LTA) a fost amendata de ATP cu 820.000 de lire sterline pentru ca nu a permis participarea sportivilor din Rusia si Belarus la turneele pe care le-a organizat in vara, relateaza bbc.com, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Reuniunea ministrilor de Externe din NATO, programata la Bucuresti, va aborda riscurile generate de Rusia asupra securitatii euro-atlantice si provocarile asociate modernizarii armatei Chinei, urmand sa fie reevaluata dependenta de regimuri autoritariste, afirma secretarul general Jens Stoltenberg,…

- Pensiile vor crește cu 12,5% pentru toți romanii, a decis coaliția PSD + PNL + UDMR, in urma ședinței de luni, 21 noiembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…