JO cântă despre „126″ de zile pline de dor în cel mai nou single lansat In mijlocul verii, JO canta despre „126″ de zile, pline de amintiri și marcate de o liniște apasatoare și dureroasa, „126″ de zile urmarite de ganduri, de iubirea de alta data și de multe cuvinte nespuse la timp. Așa cum soarele așteapta rasaritul pentru a straluci din nou, așa arde și dorința de a iți revedea jumatatea și de a reinnoda povestea, ce candva te purta pe cele mai frumoase culmi ale fericirii. „Imi doream de mult timp sa lucrez cu Costi! Cu o saptamana inainte sa intram in studio, ma gandeam cum ar fi daca noi doi am colabora și intr-o zi, intr-un moment neașteptat, universul a așezat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dave Stancy a lansat videoclipul la primul single de pe albumul de debut. Artistul a semnat atat versurile cat si linia melodica a piesei „Aprins”. Dave Stancy vrea sa aprinda topurile muzicale nationale si interationale cu noul sau single. „Sunt foarte entuziasmat deoarece este prima mea piesa solo…

- Trupa suceveana de rock Nightmarion și-a lansat in mod oficial single-ul „Fron line", care va fi inclusa pe primul album al formației "Mediam Noctem". Trupa Nightmarion s-a inființat in vara anului 2014, in Suceava. In momentul de fața, din trupa fac parte Adrian Jureschi ...

- Dupa ce a colaborat pentru prima oara cu Jacobo Ostos pentru „Jangueo”, Yasiris continua calatoria muzicala internaționala alaturi de Cat Music Latin și lanseaza „Mi suerte”, o piesa de suflet pentru cei care au trait o poveste de iubire, dar norocul nu a fost de partea lor. Compusa de Yasiris și produsa…

- Lady Gaga si Ariana Grande au lansat piesa "Rain On Me", al doilea single de pe noul album al celei dintai, "Chromatica", anunța MEDIAFAX.Noua piesa urmeaza single-ului "Stupid Love", iar Lady Gaga spune ca este o "metafora pentru lacrimi si cantitatea de alcool pe care o consuma pentru a-si…

- ​Calin Pop, vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, a anunțat, vineri, pe pagina personala de Facebook ca a lansat melodia "Vapaia". Single-ul face parte de pe albumul solo pe care artistul ar trebui sa-l lanseze undeva în acest an. În urma cu doar câteva…

- Marshmello și Halsey au facut echipa și au lansat, pe 1 mai, un nou single impreuna – “Be Kind”, insoțit de un lyric video. “Imediat cum am terminat piesa, am devenit obsedat de ea, instant”, a declarat Marshmello. “Halsey și cu mine ne-am conectat și am fost pe aceeași lungime de unda legat de ce ne…

- Dupa lansarea single-ului de debut „Salveaza-ma”, trupa Antipoem anunța lansarea primului EP – „Vise fara aripi” și revine cu single-ul „Spini”. Piesa „Spini” a fost scrisa intr-o singura zi. Solistul și compozitorul trupei, Andy Horjea, a venit la studio cu versurile care descriau situația prin care…

- Dupa succesul pe care l-a inregistrat cu piesa anterioara “Razbunatoare” , Dominique se prezinta in fața publicului cu noul single “Ora 3” in care iși canta povestea de dragoste. “Ideea piesei “Ora 3″ a fost inspirata dintr-o experiența personala, intr-un moment oarecum neașteptat. Cand oamenii din…