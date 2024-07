Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta a fost deschisa vineri in Franta dupa ce un jucator al echipei de fotbal a Argentinei a depus plangere pentru furtul unor bijuterii cu o valoare estimata la 50.000 de euro, cu o zi inaintea unui meci de la Jocurile Olimpice 2024, a indicat o sursa politieneasca pentru AFP, potrivit Agerpres.

- Arthur Antunes Coimbra, cunoscut in lumea fotbalului ca Zico, a fost jefuit in Paris, unde se afla in prezent pentru Jocurile Olimpice. Hoții i-au furat o servieta cu bunuri i valoare de 500.000 de euro, scrie...

- Dupa infrangerea socanta suferita miercuri de Argentina in fata Marocului, scor 2-1, in prima etapa a grupelor de la Jocurile Olimpice de la Paris, Javier Mascherano a declarat ca echipa sa a fost victima unui furt. La propriu, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro

- Astazi a inceput turneul de fotbal de la Jocurile Olimpice, acesta debutand cu partidele Argentina - Maroc și Uzbekistan - Spania. Finala va avea loc pe 10 august, la Paris, pe Parc des Princes. Pe langa Paris, se vor disputa partide și la Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice și Saint-Etienne. Echipele…

- Argentina i-a convocat pe Julian Alvarez si Nicolas Otamendi in lotul pentru Jocurile Olimpice de la Paris, desi ambii jucatori participa la actuala Copa America din Statele Unite, relateaza Reuters, potrivit news.ro

- Rusia da asigurari marti ca „nu se amesteca” in Franta, in urma unor suspiciuni dupa descoperirea sambata a cinci sicrie acoperite cu steagul francez la Turnul Eiffel, si dezminte orice campanie de dezinformare vizand Jocurile Olimpice (JO) de la Paris, relateaza AFP, conform news.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca nu va respecta armistitiul olimpic si va continua razboiul din Ucraina pe durata Olimpiadei de vara de la Paris, contrar dorintei omologului sau francez Emmanuel Macron, a relatat AFP, preluata de news.ro.„Aceste principii olimpice, inclusiv…