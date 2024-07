Eduard Ionescu a reusit o victorie spectaculoasa in fata nigerianului Quadri Aruna, cu scorul de 4-3 (8-11, 9-11, 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 13-11), sambata seara, in prima runda a probei masculine de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Ionescu, debutant la Jocurile Olimpice, a obtinut o victorie dramatica, dupa 52 de minute, in fata unui jucator experimentat, al 14-lea favorit al probei, revenind de la 0-3 la seturi. In decisiv, Eduard Ionescu a condus cu 9-6, dar africanul a reusit patru puncte la rand si a avut o minge de meci. Romanul a salvat-o, apoi a ratat el o minge de meci,…