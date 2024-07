Stiri pe aceeasi tema

- Bernadette Szocs (29 de ani) intra azi in concursul individual feminin, unde o va intalni, in primul tur pe Jingyi Zhou (Singapore). Jucatoarea tricolora de tenis de masa și-a facut debutul in competiția de la Paris ieri, la dublu mixt, unde alaturi de Ovidiu Ionescu au obținut prima lor victorie, in…

- Elizabeta Samara a invins-o la mare lupta pe ucraineanca Solimia Brateiko, cu 4-3 (6-11, 11-3, 8-11, 11-9, 13-11, 9-11, 11-4), sambata seara, la South Paris Arena, in primul tur al probei de feminine de simplu de la Jocurile Olimpice 2024. Samara, cap de serie numarul 25, s-a impus dupa aproape o ora…

- Klaus Iohannis si Carmen Iohannis au asistat la meciul de tenis dintre Irina Begu și Iga Swiatek și la meciul de tenis de masa al echipei de dublu mixt Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Alaturi de Klaus și Carmen Iohannis au asistat la cele doua meciuri și…

- Jucatoarea romanca de tenis Jaqueline Cristian (61 WTA) a debutat cu o victorie in proba de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, 5-7,... The post Rezultatele romancelor la tenis / Jocurile Olimpice: Jaqueline Cristian, singura victorioasa dintre cele trei appeared first on Special Arad…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a debutat cu o victorie in proba de simplu din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, 5 7, 6 3, 6 4 cu Caroline Garcia, sambata, 27 iulie 2024, pe terenul Suzanne Lenglen de la Roland Garros. Paris 2024 Team RomaniaCe vacarm Ce nebunie Ce victorie minunata…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, numarul 4 mondial, a declarat forfait pentru Jocurile Olimpice de la Paris, astfel ca romanca Jaqueline Cristian va juca in primul tur la simplu cu Caroline Garcia, reprezentanta Frantei, potrivit Agerpres.

- Calificați la Jocurile Olimpice de la Paris, mureșeanca Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au transmis pentru Federația Romana de Tenis de Masa gandurile lor despre competiția majora care se va desfașura vara aceasta. „Doar la asta ma gandesc. Cand sunt la o competiție internaționala ma gandesc sa fac…

- Perechea Ovidiu Ionescu – Bernadette Szocs s-a calificat la Jocurile Olimpice 2024, pentru proba de dublu mixt, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.