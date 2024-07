Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris!Este pentru prima data in istoria natației masculine romanești cand luam aur la JO!

- Aur pentru David Popovici. Romanul face o cursa fabuloasa si castiga medalia de la aur la doua sutimi. David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Romanul a caștigat luni seara finala probei din La Defense Arena. UPDATE: David Popovici e noul…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, duminica, in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 53/100, potrivit Agerpres. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, reusise anterior si…

- David Popovici a declarat, pentru World Aquatics, ca nu este principalul favorit la JO de la Paris, insa acest lucru il motiveaza. "Inca de la ultima Olimpiada, am vorbit despre faptul ca am mers la prima Olimpiada pentru experienta, iar acum ca am dobandit aceasta experienta, nu pot decat sa privesc…

- Asteptarea a luat sfarsit pentru Eliza Samara. Jucatoarea de tenis de masa din Constanta a ajuns impreuna cu echipa Romaniei la Paris, acolo unde va participa la Jocurile Olimpice 2024. La cei 35 de ani ai sai, Eliza se afla la cea de-a cincea editie a Jocurilor Olimpice la care participa. Visul sau…

- Marian Enache (28 de ani) și Andrei Cornea (24 de ani) au adus anul acesta primul titlu european al Romaniei in proba de dublu vasle, reușita care le da șanse la o performanța istorica și la Paris. Romania numara pe doua degete, acum al treilea participarile la Jocurile Olimpice in proba masculina de…

- Emoții mari pentru sportivii romani care au plecat duminica catre Jocurile Olimpice de la Paris. Delegația include 107 sportivi care reprezinta Romania in capitala Franței. David Popovici le-a urat succes tuturor și a spus ca sunt pregatiți sa dea tot ce e mai bun. Acesta a punctat cat de greu este…

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…