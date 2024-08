JO 2024 / Programul de joi! Canotorii trag tare pentru primele medalii olimpice Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 1 august, la canotaj, gimnastica artistica, polo, tenis de masa, tir cu arcul si yachting. La canotaj, Romania are reprezentanti in patru finale pentru medalii: dublu vasle feminin, dublu vasle masculin, patru rame feminin si patru rame masculin. Programul de joi, 1 august, de la JO al sportivilor romani: Canotaj11:00 simplu masculin – semifinale (A/B): Mihai Chiruta11:20 opt plus unu masculin – recalificari: Mihaita Tiganescu, Laurentiu Danciu, Bogdan Baitoc, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Florin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

