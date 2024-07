JO 2024 / Programul de duminică! David Popovici intră în acțiune A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in proba de 200 m. De asemenea, echipa feminina de gimnastica incepe concursul in subdiviziunea intai. Lilia Cosman, Amalia Ghigoarța, Ana Barbosu, Sabrina Voinea vor incepe la barna, continuand rotația aparatelor cu sol, sarituri și incheind la paralele. Malina Calugareanu (28 de ani) revine in competiția olimpica de floreta, dupa ce a mai evoluat in 2016, la Rio de Janeiro. Ea o va infrunta in turul 2 al tabloului pe japoneza Yuka Ueno (22 de ani). Naționala de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

