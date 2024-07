Stiri pe aceeasi tema

- Chiruta a fost cronometrat cu timpul de 6 min 51 sec 51/100, fiind urmat de croatul Damir Martin, 6 min 54 sec 83/100, potrivit Agerpres.Mihai Chiruta, debutant la Jocurile Olimpice, va evolua in sferturi pe 30 iulie, de la ora 11:10.

- Jucatorul sirb de tenis Novak Djokovic nu va locui in satul olimpic impreuna cu echipa naționala in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza Relevo, citind un membru al delegației sirbe. „Speram ca Novak va ajunge [la Paris] in zilele urmatoare, deși nu va locui la vila noastra”, a declarat…

- Jucatorul britanic de tenis, fostul numar unu mondial Andy Murray iși va incheia cariera dupa Jocurile Olimpice 2024 de la Paris. Sportivul in virsta de 37 de ani a facut declarația in rețeaua sociala X, relateaza rbc. "Am ajuns la Paris pentru ultimul meu turneu de tenis. Sa concurez pentru echipa…

- Cristian Macelaru, recunoscut drept director artistic al Concursului și Festivalului Internațional „George Enescu”, va avea onoarea de a dirija Orchestrele Naționale ale Franței in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice din acest an, care se vor desfașura la Paris, Cristian Macelaru, dirijor…

- Jucatorul roman Eduard Ionescu i s-a alaturat lui Ovidiu Ionescu pe tabloul principal al turneului preolimpic de tenis de masa destinat probei de simplu masculin, dupa doua victorii obtinute miercuri la Sarajevo (Bosnia-Hertegovina), dupa ce l-a invins, joi, pe bosniacul Benjamin Zijadic cu 4-0 (11-6,…

- Jucatorul de tenis de masa Ovidiu Ionescu a obținut calificarea la Jocurile Olimpice 2024. El a devenit astfel al 82-lea sportiv roman care va participa la competiția de la Paris, potrivit mediafax.

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba. Ionescu si Szocs au ratat doua…