Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a treia de concurs de la Jocurile Olimpice de la Paris are un reper fierbinte: finala de la 200 m liber, in care David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp. Bornele zilei a treia de concurs de la Paris pentru romani sunt: - Finala la 200 m liber masculin, cu David Popovici urmand sa inoate…

- Echipajul de patru rame feminin (W4-), format din Adriana Adam, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Amalia Bereș, s-a calificat, duminica, in finala probei din cadrul Jocurilor Olimpice, dupa ce s-a clasat pe locul secund in seriile preliminare. Finala va avea loc joi. Alte echipaje romanești de canotaj…

- David Popovici s-a calificat in aceasta seara in finala probei de 200 de metri liber, urmand ca maine seara sa lupte pentru prima sa medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Romanul a intrat cu cel mai bun timp in semifinale și și-a menținut forma excelenta și in penultimul act al concursului. Sportivul…

- David Popovici a obținut cel mai bun timp din seriile de la 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice și s-a calificat in semifinale. Inotatorul roman a fost cel mai rapid fara sa forțeze și s-a impus fara emoții in fața rivalilor de la Paris. David a evoluat in seria 4 de calificare (n.r ultima),…

- A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in La Defense... The post David Popovici, primele brațe in apa la Jocurile Olimpice, la 200 m liber appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Chiruta a fost cronometrat cu timpul de 6 min 51 sec 51/100, fiind urmat de croatul Damir Martin, 6 min 54 sec 83/100, potrivit Agerpres.Mihai Chiruta, debutant la Jocurile Olimpice, va evolua in sferturi pe 30 iulie, de la ora 11:10.

- La 102 a ajuns numarul sportivilor romani calificați la ediția Paris 2024 a Jocurilor Olimpice. La inot, Rebecca-Aimee Diaconescu se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu și va concura in proba de 200 m liber, proba in care a devenit campioana naționala in acest an. Tot anul acesta a cucerit titlul…

- Sportiva legitimata la CSM Constanța se alatura unei echipe de peste 100 de atleți romani care vor merge in acest an la Paris. Inotatoarea de la CSM Constanța Rebecca Aimee Diaconescu a primit biletul olimpic din partea Federației Internaționale de Inot. Va concura la proba de 200 m liber in cadrul…