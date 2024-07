Stiri pe aceeasi tema

- Gimnastele Romaniei au evoluat astazi, 28 iulie 2024, in calificari la Jocurile Olimpice Paris 2024. La finalul primei subdiviziuni, Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea CSM Constanta , Amalia Ghigoarta, Lilia Cosman si Andreea Preda CSS1 Constanta au reusit 159.497 puncte la sarituri 40.966, la…

- Constantencele Sabrina Voinea Maneca si Andreea Preda au fost incluse in lotul feminin de gimnastica artistica al Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Paris, unde le vor avea coechipiere pe Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman si Amalia Ghigoarta, a anuntat Federatia Romana de Gimnastica (FRG), in urma…

- Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta si Andreea Preda sunt cele cinci gimnaste care vor face parte din echipa Romaniei la Paris. Andrei Muntean este singurul gimnast care merge in Franța. Echipa feminina de gimnastica a Romaniei va fi prezenta la Jocurile Olimpice…

- Ana Maria Barbosu a obtinut medalia de argint la individual compus, sambata, la cea de-a patra editie a RomGym Trophy la gimnastica artistica. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Federatiei Romane de Gimnastica. Ana Maria Barbosu a prezentat o saritura noua, cu nota de plecare mai mare (5,2),…

- Echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea, duminica, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica pentru senioare de la Rimini (Italia). Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta) a acumulat 156,397, ceva mai putin decat in calificari (158,798),…

- Sabrina Maneca-Voinea, Lilia Cosman, Ana Barbosu și Amalia Ghigoarța au concurat pentru Romania in finala pe echipe in ultima zi a Campionatelor Europene. Romania a fost in poziție de bronz dupa trei rotații, dar apoi a alunecat pe patru, fiind depașita de Franța. Primele doua locuri au fost ocupate…

- Inainte de anul 2009, Romania era printre puținele țari care, in lipsa unei Zile a Mamei, marca doar Ziua Femeii la 8 martie, extinzandu-i semnificația.In intreaga lume, exista date diferite pentru sarbatorirea acestei zile, printre care se remarca 8 martie, cand este celebrata și Ziua Internaționala…

- Echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea, joi, in calificarile Campionatelor Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), in timp ce Sabrina Maneca Voinea a ocupat locul al patrulea la individual compus. Potrivit Agerpres , Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu,…