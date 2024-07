Stiri pe aceeasi tema

- Bev Priestman (38 de ani), antrenoarea selecționatei olimpice a Canadei, a fost data afara, dupa ce a ordonat spionarea cu drona a adversarelor din Noua Zeelanda. Comitetul Olimpic Canadian a luat aceasta decizie joi seara, iar Andy Spence, antrenorul secund al lui Priestman i-a luat locul la carma…

