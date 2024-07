Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal și-a caștigat meciul cu maghiarul Marton Fucsovics, 6-1, 4-6, 6-4, ceea ce inseamna ca turul II de la Paris ar trebui sa ofere unul dintre momentele de varf ale Jocurilor Olimpice! Intalnirea cu Novak Djokovic e deja conturata, dar dubiile privind situația fizica a ibericului așaza un voal…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal a castigat duminica primul sau meci de simplu la Jocurile Olimpice de la Paris, invingandu-l in trei seturi, 6-1, 4-6, 6-4, pe ungurul Marcos Fucsovics, iar in turul urmator il va avea ca adversar pe sarbul Novak Djokovic.

- Rafael Nadal (37 de ani) e incert pentru proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Paris. Jucatorul spaniol are o problema la coapsa și s-ar putea retrage din concurs, insa ar urma sa evolueze la dublu, alaturi de Carlo Alcaraz. In ziua deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, Nadal are probleme…

- Novak Djokovic, cap de serie numarul unu, l-ar putea infrunta pe Rafael Nadal, de 14 ori campion la Roland Garros, intr-un meci cap de afiș din turul doi al probei de simplu masculin de la Jocurile Olimpice, dupa ce joi a fost efectuata tragerea la sorți

- Jucatorul sirb de tenis Novak Djokovic nu va locui in satul olimpic impreuna cu echipa naționala in timpul Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza Relevo, citind un membru al delegației sirbe. „Speram ca Novak va ajunge [la Paris] in zilele urmatoare, deși nu va locui la vila noastra”, a declarat…

- Liderul ATP, Novak Djokovic, 37 de ani, s-a calificat in turul 3 la Roland Garros dupa 6-4, 6-1, 6-2 cu spaniolul Roberto Carballes Baena. Sarbul a vorbit apoi despre ce a insemnat sa-l infrunte la Paris pe Rafael Nadal, caștigatorul a 14 titluri pe zgura franceza. Novak Djokovic a semnat o victorie…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, fost numar 1 mondial, in prezent pe locul 275 ATP, a fost eliminat luni, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 3-6, 6-7 (5/7), 3-6, in fata germanului Alexander Zverev (4 ATP, fa

- Rafael Nadal (37 de ani, 276 ATP) a fost eliminat in turul 1 de la Roland Garros 2024. A fost ultimul meci al spaniolului la turneul pe care l-a caștigat de 14 ori. A fost invins in trei seturi de Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP), scor 3-6, 6-7, 3-6. ...