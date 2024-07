Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman Vlad Stancu, in varsta de 18 ani, a trait o mare dezamagire la Paris, fiind diagnosticat cu COVID-19 in zilele dinaintea probei de 800 de metri liber de la Jocurile Olimpice. Boala i-a afectat pregatirea și l-a lasat fara șanse in seriile desfașurate astazi. Vlad Stancu, inotator de…

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat in finala probei de 200 de metri liber de la Jocurile Olimpice, avand cel mai bun timp in semifinale. Cum a comentat rezultatul o publicație americana de profil? David Popovici și-a inceput en-fanfare aventura la Jocurile Olimpice. Duminica seara, inotatorul roman…

- David Popovici s-a calificat cu primul timp in finala probei de 200 metri liber la Jocurile Olimpice, cu cel mai bun timp de 1:44,53 de sutimi.Sportivul s-a calificat in ultimul act cu cel mai bun timp. Finala este programata luni, 29 iulie, de la ora 21:40.

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…

- Australianul Kyle Chalmers (26 de ani) și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris in proba de 100 metri liber, dar a dezvaluit ca pentru a ajunge acolo a facut la inceputul saptamanii patru injecții cu cortizon pentru durerile de spate. Kyle Chalmers, unul dintre favoriții la titlul olimpic…