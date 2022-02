Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Andreea Grecu ocupa locul noua in proba feminina de monobob, dupa primele doua manse, desfasurate duminica, 13 februarie, la Jocurile Olimpice de la Beijing. La Yanqing, pe o ninsoare ca-n povești, Andreea Grecu a plecat in concurs a 14-a și a avut un timp foarte bun la start in prima…

- Sambata, 12 februarie, doi romani au evoluat la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Daniel Andrei Cacina s-a clasat pe locul 46 in prima mansa a concursului de sarituri cu schiurile de la trambulina mare și a ratat accederea in mansa finala. Cacina a reusit o saritura de 119 metri la Zhangjiakou,…

- In a 7-a zi a Jocurilor Olimpice de Iarna, Romania are 5 sportivi care concureaza. Jocurile Olimpice sunt transmise la TV de Eurosport și, unele competiții, de TVR. UPDATE 09:00 » Pepene și Popa au inceput proba de schi fond Proba de schi fond 15 km a inceput, cu cei doi romani la start. ...

- Trei sportivi care reprezinta Romania vor concura luni, 7 februarie, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing 2022. Este vorba de Raluca Stramaturaru, Maria Constantin si Natalia Ushkina. Maria Constantin este prima sportiva din Romania care intra in concurs in a patra zi a Jocurilor Olimpice de…

- Romania dorește sa organizeze ediția de iarna a Jocurilor Olimpice din 2028, a anunțat astazi Guvernul Romaniei. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a marți, la Palatul Victoria, o intrevedere cu oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. La intalnire au participat președintele COSR, Mihai Covaliu,…

- Schioarea Ania Caill nu a fost inclusa de România pe lista Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, iar în locul ei va evolua o sportiva de pe locul 1700 mondial, lucru ce a dezamagit-o profund."Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la Beijing. Am facut tot ce era posibil sa…

- Raluca Stramaturaru (36 de ani), locul 7 in proba de sanie la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, s-a calificat și la ediția din acest an, a 4-a din cariera Mai e mai puțin de o luna pana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, China, iar Romania a primit cea mai buna veste. Raluca Stramaturaru,…

- Echipajul feminin de bob doua persoane al Romaniei alcatuit din Andreea Grecu (pilot) si Katharina Wick (impingator) s-a clasat pe locul sapte la etapa de Cupa Mondiala de la Sigulda (Letonia) si si-a asigurat astfel, si din punct de vedere matematic, calificarea la Jocurile Olimpice de Iarna de la…