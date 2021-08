Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistele Zhong Tianshi si Bao Shanju, care au cucerit aurul în proba de viteza pe echipe de luni din cadrul JO Tokyo 2020, au urcat pe podium purtând insigne cu fostul lider chinez Mao Zedong. Comitetul International Olimpic (CIO) a cerut imediat explicații Chinei pentru gesturile sportivelor.…

- Jucatoarea chineza de badminton Chen Yufei a castigat medalia de aur in proba feminina de simplu, duminica, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a intrecut-o in finala pe taiwaneza Tai Tzu-ying, cu 2-1 la seturi (21-18, 19-21, 21-18). Chen avea doua medalii de bronz, la Mondialele…

- Marea Britanie a obtinut aurul in proba de stafeta mixta 4x100 m mixt, proba noua din concursul de inot, sambata, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, si a stabilit cu aceasta ocazie si un nou record mondial. Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy si Anna Hopkin au fost cronometrati cu timpul de 3 min…

- Pentru prima oara de la inceputul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sambata, niciun sportiv roman nu va concura in probele competiției. Pauza vine dupa ce vineri, in ziua a șaptea a JO, barca feminina de opt plus unu s-a clasat pe locul șase.Tot vineri, David Popovici a evoluat in seriile probei de 50…

- Echipajul 8+1 al Romaniei, format din Magdalena Rusu, Viviana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrinceanu, Madalina Beres, Amalia Beres, Denisa Tilvescu plus Daniela Druncea, s-a clasat pe locul 6, ultimul, in finala probei, desfasurata, vineri, la Sea Forest Waterway. Sportivele din…

- China nu va mai accepta predici de superioritate morala și nici sa fie umilita de catre puterile straine, iar oricine va încerca sa faca acest lucru se va lovi de un zid puternic facut de 1,4 miliarde de oameni, a avertizat președintele chinez Xi Jiping, cu ocazia împlinirii a 100 de ani…

- Cosmin Olaroiu (51 de ani) s-a ales cu gloria și cu un car de nervi, dupa ce a devenit campion al Chinei cu formația Jiangsu Suning. La scurt timp, clubul a ramas fara finanțare, a disparut, iar patronul nu a platit obligațiile financiare pe care le avea. Este vorba despre un miliardar chinez, Zhang…