- Gimnasta romana și-a incheiat scurta recuperare de la glezna și și-a reluat antrenamentele pentru finala de la barna din 3 august, a anunțat, pe Facebook, Federația Romana de Gimnastica.

- ​Larisa Iordache a revenit la antrenamente dupa accidentarea la glezna suferita în calificarile la bârna din cadrul competiției de gimnastica artisica de la JO 2020. Gimnasta româna va evolua în finala la bârna pe 3 august.În calificarile de la bârna,…

