Ce sa folosesc – AZOT sau AER in anvelope ?

Destul de multi dintre noi ne intreabam daca este nevoie de azot sau de aer in anvelope? Se merita ca anvelopele sa fie umflate cu azot pentru pret mai mare sau este bine daca acestea vor fi umflate in continuare cu aer? Daca faci parte din categoria persoanelor care nu isi verifica in mod regulat … [citeste mai departe]