- Jocurile Olimpice de la Tokyo ar putea avea loc fara spectatori, in functie de evolutia situatiei Covid-19 in Japonia, a reiterat joi premierul nipon Yoshihide Suga, pe fondul ingrijorarii tot mai mari ca evenimentul polisportiv care va debuta luna aceasta ar putea declansa o crestere a infectarilor,…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman și TVR au pus la punct ultimele detalii legate de Jocurile Olimpice. Televiziunea naționala va transmite in direct, peste o luna, 220 de ore din Olimpiada de la Tokyo, in special de la competițiile unde sunt calificați sportivii romani. Pana acum, 95 de sportivi romani…

- Organizatia sportiva panamericana, care reuneste 41 de comitete nationale olimpice de pe continentul american, a oferit 4.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 sportivilor si oficialilor din Americi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, joi, Panam Sports, citat de AFP. …

- Guvernul japonez a aprobat miercuri o politica vizind testarea zilnica pentru Covid-19 a tuturor sportivilor care vor lua parte la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza agentia Kyodo. In cadrul eforturilor vizind imbunatatirea sigurantei JO 2020, pe fondul pandemie de coronavirus, oficialii niponi…

- Sportivii sud-coreeni care vor participa la Jocurile Olimpice si Paralimpice de la Tokyo vor fi vaccinati impotriva Covid-19 incepand din aceasta saptamana, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Sud-coreean (KSOC), citat de agentia EFE ,potrivit Agerpres. Aproximativ 100 de sportivi si antrenori…

- Sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo vor fi testati zilnic contra Covid-19, informeaza agentia AP, citata de Le Figaro, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PALARIE in fața judecatorilor... In schimb, ei nu vor mai trebui sa stea in carantina.…

- Autoritatile din Australia vrea sa-i vaccineze cu prioritate pe sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a afirmat, vineri, ministrul Sporturilor, Richard Colbeck. "Guvernul este in legatura directa cu AOC (Comitetul Olimpic Australian) pe tema propunerii de vaccinare prioritara…