- Federatia Internationala de Tenis (ITF) a anuntat miercuri ca meciurile din turneul olimpic vor incepe de joi de la ora locala 15:00, in loc de 11:00, dupa ce mai multi jucatori s-au plans de caldura sufocanta de pe Ariake Tennis Park din Tokyo, transmite AFP, potrivit Agerpres. "In interesul sanatatii…

- Federația Internaționala de Tenis (ITF) transmite ca incepand cu ziua de joi, 29 iulie, meciurile de la turneul olimpic de tenis vor fi mutate dupa ora locala 15:00. Dupa episodul șocant care l-a avut in prim-plan pe Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, organizatorii turneului olimpic de tenis de la…

- Perechea Monica Niculescu / Raluca Olaru (Romania) a ratat calificarea in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului feminin de tenis, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cele doua romance au fost invinse de australiencele Ellen Perez si Samantha Stosur, in doua seturi, scor 6-7 (3),…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de cehoaica Marketa Vondrousova, cu 6-1, 6-2, luni, in Ariake Tennis Park, in turul al doilea la simplu feminin, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

- Sportiva rusoaica Svetlana Gomboeva a leșinat in aceasta dimineața, in timpul unui concurs de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Gazeta Sporturilor.Sportiva era angrenata in competiția de tir cu arcul, insa s-a confruntat cu probleme de sanatate din cauza caldurii. Temperaturile de la Tokyo…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, vicecampioana olimpica la simplu in 2016, a anuntat ca se retrage de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august) din cauza unei accidentari la coapsa, transmite DPA. Kerber, 33 ani, prezenta si la Londra 2012, a postat un mesaj pe…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, find acceptata de Federatia Internationala de Tenis (ITF), arata Clubul Sportiv Dinamo, pe...

- Federatia Internationala de Haltere (IWF) a impus joi o suspendare de un an Federatiei romane de haltere ''din cauza mai multor cazuri de incalcari ale regulamentului antidoping'', sanctiune care priveaza participarea halterofililor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august), scrie…