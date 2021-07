Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud i-a administrat României o înfrângere severa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, asiaticii câștigând cu 4-0 un meci contând pentru turneul de fotbal din cadrul JO 2020. La finalul duelului, Mirel Radoi a oferit unele explicații pentru ceea ce s-a întâmplat…

- Echipa de fotbal a Romaniei a batut cu 1-0 Honduras, in primul meci de la JO Tokyo. Echipa de fotbal a Romaniei a debutat cu dreptul la Jocurile Olimpice de la Tokyo, 1-0 (1-0) cu Honduras, joi, la Kashima, in Grupa B a turneului olimpic. La 57 de ani de la precedenta participare a fotbalului romanesc…

- „Dezbaterea Zilei” de astazi: Ar trebui cluburile sa lase jucatorii sa participe la Jocurile Olimpice din aceasta vara? Romania este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, dar naționala condusa de Mirel Radoi poate fi vaduvita de cei mai buni jucatori. „Tricolorii” le vor intalni…