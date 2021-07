Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat luni in finala probelor de 200 m liber respectiv 100 m spate din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. In prima semifinala disputata la 200 m liber, la Tokyo Aquatics Centre, David…

- Inotatorul David Popovici a reușit luni performanța de a se califica, la numai 16 ani, in finala olimpica a probei de 200 de metri liber, indeplinindu-și astfel obiectivul pe care și-l propusese pentru prima sa participare la Jocurile Olimpice.

- Originar din Pitesti si legitimat la Dinamo Bucuresti, inotatorul Robert Glinta a devenit in seara zilei de joi 20 mai primul roman campion european in probele masculine de natatie. Robert a castigat aurul in proba de 100 metri spate.