Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au raportat alte noua cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care și un sportiv, informeaza DPA. Numarul total de cazuri pozitive de la Jocurile Olimpice, incepand cu 1 iulie, a urcat la 67. Luni, Comitetul olimpic ceh a confirmat ca jucatorul de…

- Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), si-a reiterat pozitia ferma în privinta organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în ciuda pandemiei de coronavirus, afirmând ca anularea JO 2020 "nu a fost niciodata o optiune", informeaza agentia Xinhua."Anularea…

- Doi sportivi care locuiesc in Satul Olimpic pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 au fost depistați pozitiv la COVID-19, au confirmat organizatorii. E vorba de doi sportivi din aceeași țara și din același sport. Romanii s-au antrenat duminica pentru prima data in bazele de pregatire. ...

- Doi sportivi au fost confirmați pozitiv cu COVID-19, la o zi dupa ce un alt oficial cazat in satul olimpic de la Tokyo a fost și el infectat cu virusul. In total, pana acum, au fost inregistrate 55 de cazuri de COVID legate de organizarea competiției sportive, insa sunt primele confirmari in randul…

- Primul caz de coronavirus in randul delagațiilor olimpice a aparut la Tokyo. Este vorba de un cetațean strain care se ocupa de organizarea evenimentului. Persoana infectata nu este din randul sportivilor care urmeaza sa concureze pentru medalii la Tokyo. Cazul a fost confirmat de Comitetul de Organizare…

- Multiplul campion mondial si european la gimnastica artistica Marian Dragulescu a declarat, intr-un interviu, comentand izolarea la care vor fi supusi toti participantii la Jocurile Olimpice de la Tokyo in contextul pandemiei, ca este dispus sa accepte 2-3 saptamani de “inchisoare” pentru medalia de…

- Seful delegatiei chineze de tenis de masa a deplans, intr-un interviu difuzat marti de televiziunea de stat CCTV (China Central TV), ca regulile anti-Covid 19 la Jocurile Olimpice de la Tokyo fac viata sportivilor "extrem de dificila", informeaza AFP. "Noi nu ne asteptam sa existe reguli de joc speciale…

- Un cotidian nipon, care citeaza responsabili guvernamentali, prezinta noi reguli pentru care organizatorii le vor aplica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate sa se desfașoare între 23 iulie și 8 august. Regulile pe care organizatorii le iau în considerare pentru JO:În…