Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CIO, Thomas Bach, le-a transmis de la Tokyo un mesaj sportivilor care vor participa la Jocurile Olimpice, el precizand ca decizia ca la competitie sa nu fie spectatori a fost necesara si ca miliarde de oameni ii vor sustine pe concurenti de dincolo de micile ecrane. “Ati auzit…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, va sosi in Japonia pe 9 iulie, in vederea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, cu trei zile mai devreme decat era prevazut anterior, a anuntat miercuri presa japoneza, citata de Reuters. Thomas Bach urma sa ajunga initial in Japonia pe 12…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, a facut un apel catre sportivi sa calatoreasca la Tokyo ''cu deplina incredere'' pentru Jocurile Olimpice din aceasta vara, care vor fi sigure atat pentru competitori, cat si pentru populatia Japoniei, transmite…

- O vizita in Japonia in aceasta luna a presedintelui Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a fost amanata din cauza recrudescentei pandemiei de Covid-19, a anuntat, luni, Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, citat de AFP. Vizita presedintelui forului olimpic international…

- Yoshihide Suga, prim-ministrul Japoniei, a declarat luni ca niciodata nu a pus Jocurile Olimpice pe primul loc. În aceeași zi, un sondaj a aratat ca 60% dintre japonezi vor ca Olimpiada sa fie anulata.Oficialii olimpici internaționali, organizatorii și chiar Yoshihide Suga au insistat…

- Companiile Pfizer si BioNTech au anuntat, joi, 6 mai, ca au semnat o intelegere cu Comitetul International Olimpic, conform careia vor dona doze de vaccin impotriva coronavirusului pentru a contribui la imunizarea sportivilor si delegatiilor participante la Jocurile Olimpice si la Jocurile Paralimpice…

- Pfizer și BioNTech au declarat joi ca vor dona doze din vaccinul COVID-19 pentru a ajuta la protecția sportivilor și a delegațiilor acestora care participa la Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Tokyo.Companiile au declarat ca dozele inițiale vor fi livrate delegațiilor participante la sfârșitul…

- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…