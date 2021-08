Luni, 2 august, va fi o noua zi cu emoții pentru sportivii romani, la Jocurile Olimpice. Romania va fi reprezentata la trei discipline sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo: atletism, kaiac-canoe si tenis de masa. Claudia Bobocea va participa in serii la 1.500 m, iar Catalin Chirila si Victor Mihalachi au programate calificari la canoe-2 pe 1.000 m. Totodata, echipa feminina de tenis de masa a Romaniei sa intalnik reprezentativa Hong Kong-ului, in sferturile de finala. Programul sportivilor romani in competițiileA de luni 2 august (ora Romaniei): ATLETISM 03:47 (Olympic Stadium) 1.500…