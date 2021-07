Reprezentativa olimpica a Romaniei a remizat, miercuri, la Sapporo, scor 0-0, cu selectionata Noii Zeelande, in ultima etapa a grupei B de la turneul olimpic de fotbal din Japonia. Tricolorii erau obligați sa caștige meciul pentru a se califica in sferturile de finala ale turneului olimpic. Elevii lui Mirel Radoi au avut cateva ocazii mari de gol. In minutul 11, Florescu a patruns in careu, a trimis spre poarta, dar mingea a lovit stalpul porții și a ieșit in corner. In minutul 60, Marius Marin a trimis cu capul din doar cațiva metri, dar portarul neo-zeelandes a respins in-extremis. In minutul…