Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul inotator roman David Popovici (16 ani) s-a calificat in finala probei de 100 m liber, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu al cincilea timp din semifinale, 47 sec 72/100. Popovici, clasat al patrulea la 200 m liber la JO de la Tokyo, se afla doar pe locul 7 dupa prima lungime de bazin,…

- Tanarul inotator roman David Popovici (16 ani) s-a calificat in finala probei de 100 m liber, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu al cincilea timp din semifinale, 47 sec 72/100. Popovici, clasat al patrulea la 200 m liber la JO de la Tokyo, se afla doar pe locul 7 dupa prima lungime de bazin,…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 16 ani care face senzație la Jocurile Olimpice, s-a calificat in semifinala probei de 100 de metri liber la Tokyo. El a parcurs cele doua lunigimi de bazin in 48 de secunde și 3 sutimi. David Popovici a intrat in semifinala cu al 8-lea timp din concurs,…

- David Popovici, castigator a trei medalii de aur la Europenele de juniori la inot, a declarat la revenirea in tara ca a castigat foarte multa experienta la Campionatele Europene, iar asteptarile au fost depasite. Calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, David Popovici, 16 ani, a precizat ca merge…

- ​David Popovici, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit medalia de aur în proba de 50 m liber, duminica seara, la Campionatele Europene de înot pentru juniori de la Roma.Popovici a fost cronometrat în finala cu timpul 22.22 secunde. Acesta i-a devansat pe rusul Nikita…

- Sportivul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 200 metri liber, sambata, la Campionatele Europene de inot pentru juniori de la Roma, informeaza Gazeta Sporturilor . David Popovici, 16 ani, a castigat finala de la 200 metri liber la CE de juniori, dupa ce joi s-a impus in proba de…

- Inotatorul roman David Popovici a ratat calificarea in semifinalele probei de 50 m liber din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta (Ungaria). In varsta de 16 ani, David Popovici a fost inregistrat cu al 24-lea timp din serii, 22 secunde, 43 sutimi, in timp ce George Alexandru Stoica…

- ​Înotatorul Robert Glinta a obtinut medalia de argint la Campionatul European de la Budapesta în proba de 50 de metri spate.Glinta a terminat proba în 24,42 secunde. Proba a fost câstigata cu un nou record mondial de rusul Kliment Kolesnikov (23,80).Tot marți,…