- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze va evolua miercuri dimineața in recalificarile categoriei 62 kg, la lupte feminine, dupa ce campioana mondiala din 2019 și favorita principala a categoriei, Aisuluu Tynybekova, care a invins-o in sferturile de finala, s-a calificat in ultimul act al categoriei,…

- Luptatoarea romana Kriszta Tunde Incze a fost invinsa de Aisuluu Tinibekova, marti, in sferturile de finala ale cat. 62 kg, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar va evolua in recalificari dupa ce kirgiza a ajuns in finala. Tinibekova, principala favorita a categoriei, este campioana mondiala…

- Luptatorul moldovean de stil greco-roman Victor Ciobanu a ratat astazi medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In meciul decisiv pentru a urca pe podiumul olimpic al categoriei de greutate de 60 kg, sportivul din Rep. Moldova a cedat in fața rusului Serghei Emelin. Victor Ciobanu s-a mai…

- Luptatorul de stil greco-roman, Victor Ciobanu, a ratat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul, originar din raionul Floresti, a fost invins in lupta pentru medalie de rusul Serghei Emelin, campion mondial si european.

- Inotatorii David Popovici si Bianca Andreea Costea, cei mai tineri sportivi din delegatia Romaniei (16 ani fiecare), au ratat, vineri, calificarea in semifinalele probei de 50 m liber la Jocurile Olimpice de la Tokyo. David Popovici s-a clasat pe ultimul loc (8) in seria a sasea la masculin, cu timpul…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Locul patru in proba de 200 m liber, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, este un rezultat excelent pentru un inotator de 16 ani, David Popovici, care are toate calitatile de a deveni un superstar al bazinului, dar ramane insa si o umbra de regret…

- Jucatoarea Elizabeta Samara a ratat, luni, calificarea in optimile de finala ale concursului de tenis de masa din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Samara a cedat in turul al treilea al competitiei cu sportiva thailandeza Suthasini Sawettabut, scor 1-4 (7-11, 6-11, 11-4, 8-11, 2-11). Meciul a durat…

- Laura Ilie era una din sperantele indreptatite ale delegatiei Romaniei la cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar sportiva antrenorului Florin Olimpiu Marin, care si-a asumat in intregime esecul din calificarile de sambata, se numara printre primii olimpici romani care vor parasi…