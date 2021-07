JO 2020 - Judo: Cehul Krpalek a luat aurul la cat. +100 kg

Stiri pe aceeasi tema

- Judoka japoneza Akira Sone a cucerit medalia de aur la cat. +78 kg, vineri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o in finala pe cubaneza Idalys Ortiz. Foto: (c) Liu Dawei/Xinhua Sone o invinsese pe Ortiz si in finala Mondialelor din 2019. Pentru cubaneza…

- Judoka roman Vladut Simionescu a fost invins de ucraineanul Iakov Hammo, vineri, in optimile de finala ale categoriei +100 kg, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Hammo, medaliat cu bronz luna trecuta, la Mondialele de la Budapesta (si in 2015, la Astana), s-a impus prin waza-ari, dar ulterior a pierdut…

- Simona Radiș va avea doar o saptamana de pauza dupa Jocurile Olimpice. „Nu știu unde sa ma impart. Vreau sa ajung și acasa, la Botoșani, dar și sa-mi vad nepoțeii, la Timișoara”.

- Halterofilul chinez Shi Zhiyong a cucerit medalia de aur la categoria 73 kg, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cu un nou record mondial la total, 364 kg, relateaza Reuters. Shi a ridicat 166 kg la smuls si 198 kg la aruncat, stabilind alte doua recorduri olimpice. …

- Judoka georgian Lasa Bekauri a cucerit medalia de aur la cat. 90 kg, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins in finala pe germanul Eduard Trippel, prin waza ari. Bekauri a castigat anul acesta titlul european la Lisabona, dar la Mondialele de la Budapesta de luna trecuta a terminat…

- Romania a obținut miercuri a doua medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 prin echipaju de dublu vasle feminin, alcatuit din Simona Radis si Ancuta Bodnar. Cele doua au caștigat medaliile de aur dupa o cursa solitara, in care au fost cronometrate cu timpul de 6:41.03.

- Botoșaneanca Simona Radiș și suceveanca Ancuța Bodnar au castigat locul 1 in proba de dublu rame feminin pe distanta de 2.000 de metri, dar nu e singura mare performanta pentru Romania la Tokyo.

- Minsitrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak a avut o reacție ciudata dupa ce Ana Maria Popescu a pierdut finala de la turneul olimpic de scrima. Dupa ce Ana Maria Popescu a afirmat, dupa ce a castigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in proba de spada, ca spera ca aceasta performanta…